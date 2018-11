Luc Vandevelde wordt écht burgemeester (en niet Marc Windey zoals volop geroddeld wordt) Joeri Seymortier

26 november 2018

14u44 0 Eeklo Luc Vandevelde zal op 1 januari effectief de nieuwe burgemeester van Eeklo worden. Op sociale media verschijnen geruchten dat het toch nog Marc Windey zou worden.

SMS heeft de verkiezingen van 14 oktober in Eeklo gewonnen en levert de nieuwe burgemeester. Al op de verkiezingsavond werd duidelijk dat dit Luc Vandevelde wordt. Op sociale media verschijnen nu geruchten alsof er toch zou beslist zijn dat Marc Windey burgemeester wordt, maar dat wordt stellig tegengesproken.

“Ik weet echt niet wat nog allemaal zal worden verteld, maar dit is echt wel een roddel”, reageert Luc Vandevelde. “Bij SMS hebben we altijd gezegd dat de voorkeurstemmen de doorslag geven. Collega Marc Windey had inderdaad de grote ambitie om burgemeester te worden en heeft er ook heel hevig campagne voor gevoerd. Maar na de verkiezingen heeft collega Windey nooit gevraagd om toch nog het ambt van burgemeester te mogen opnemen. Ik ben dan ook namens de meerderheid voorgedragen als kandidaat-burgemeester bij de gouverneur.”

Luc Vandevelde haalde als lijsttrekker van SMS 1.311 voorkeurstemmen. Marc Windey kreeg als lijstduwer 766 stemmen. “Het verhaal dat ik alsnog burgemeester zou worden is een kwalijke kwakkel”, reageert Marc Windey nog.