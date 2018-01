Loslopende hond gewond na aanrijding 02u46 0

Een loslopende hond is dinsdagavond gewond geraakt aan zijn poten na een verkeersongeval in de Moerstraat in Eeklo. Het dier stak plots de rijbaan over en een man uit Eeklo kon hem met zijn wagen niet meer ontwijken. Hij bleef bij het beestje en liet de politie contact opnemen met het baasje. De man zelf bleef ongedeerd. (JEW)