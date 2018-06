Lintje voor trucker Ruben (26) 11 juni 2018

Na het overlijden van trucker Ruben Wauters (26) uit Eeklo roepen vrachtwagenchauffeurs op om een rood of zwart lintje aan de linkerspiegel van hun vrachtwagen te hangen. "Als steun voor iedereen die Ruben kende, maar ook als teken van respect naar elkaar toe en teken van eenheid", klinkt het. Ruben overleed woensdagavond op een vrachtwagenparking in Berendrecht. Hij werd er aangereden door een andere vrachtwagen toen hij uit zijn truck stapte. De aanrijder reed verder. Ruben was in dienst van VM Trans uit Zwevezele. (LSI)