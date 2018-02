Liliane Saint-Pierre en Herr Seele in Herbakker 10 februari 2018

Liliane Saint-Pierre trekt dit jaar op tournee met Jan De Smet, Herr Seele en MANdolinMAN. Op zondag 11 februari houden ze op uitnodiging van de vzw Sterrenparade een stop in het cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. De show start om 15 uur. Kaarten kosten 26 euro, of 6,5 euro voor wie kan genieten van het kansentarief. Reserveer vandaag nog uw zitplaatsen via vzwsterrenparade@telenet.be of 09/336.42.51. Info: www.vzwsterrenparade.be. (JSA)