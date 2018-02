Lieve en Lieven ambassadeurs van De Lieve 13 februari 2018

03u04 0 Eeklo Broer en zus Lieve en Lieven Swanckaert uit Adegem zijn de twee ambassadeurs voor de stroom De Lieve.

Toerisme Meetjesland en Plattelandscentrum Meetjesland willen de stroom De Lieve dit jaar uitspelen als toeristische troef. Het water stroomt door Evergem, Lovendegem, Zomergem, Waarschoot, Eeklo en Maldegem. De voorbije maanden werd een oproep gelanceerd naar alle mensen die Lieve of Lieven heten, of die een speciale band hebben met De Lieve. Bakker Lieven Swanckaert en zijn zus Lieve uit Adegem zijn uitgekozen als nieuwe ambassadeurs van De Lieve. Ze winnen een ballonvlucht.





"Met onze twee voornamen is het een eer om de ambassadeurs van De Lieve te worden", zeggen Lieve en Lieven. "Als kind hebben wij heel veel aan het water gespeeld. De streek rond De Lieve is adembenemend mooi. Deze zomer gaan we zeker de nieuwe fietstochten rond De Lieve allemaal uitproberen."





Tegen de zomer wil het Meetjesland acht nieuwe fietsroutes rond De Lieve lanceren. "Die komen op één kaart", zegt Erik Hennes van Toerisme Oost-Vlaanderen. "We werken ook aan een website met verhalen over De Lieve en het Schipdonkkanaal." (JSA)