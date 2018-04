Lidl ook vandaag dicht 27 april 2018

De vestiging van warenhuisketen Lidl op de Kruger in Eeklo blijft normaal gezien ook vandaag nog dicht door de nationale staking. Gisteren was de winkel dicht en het personeel liet weten ook vandaag verder te gaan met de acties. "We excuseren ons bij onze klanten voor het ongemak", klonk het bij het personeel. "Wie toch producten nodig heeft, kan normaal gezien wel in de winkel in Maldegem terecht. Daar steunen ze onze eisen, maar gaat de winkel niet dicht."





Gisteren bleef zowat de helft van alle Lidl-winkels in ons land dicht. Het personeel staakt tegen de te hoge werkdruk die vanuit de directie opgelegd wordt. (JSA)