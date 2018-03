Lichtgewond na brand haag 20 maart 2018

In de Kriekmoerstraat in Eeklo is zondagochtend een brand ontstaan in een haag. Bewoners hadden die ochtend hun houtkachel gekuist en de overtollige as buiten onder de haag gegooid. Door de hevige wind vatte de haag vuur. De eigenaars probeerden zelf de brand nog te blussen, waardoor ze lichte brandwonden opliepen. Zij werden naar het AZ Alma gebracht. (DJG)