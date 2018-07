Lichten N49 gaan 's nachts uit 20 juli 2018

Het Meetjesland wordt vanaf midden augustus een pak donkerder 's nachts. De Administratie Wegen en Verkeer gaan de lichten op de Expressweg N49 tussen Zelzate en Maldegem voortaan 's nachts doven. "Het doel is om vanaf nu op een rationele en energiezuinige manier de Expressweg N49 te verlichten", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) van Eeklo, die het nieuws bekend maakte. "We doen dat zonder de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang te brengen. Enkel aan de kruispunten en op- en afritten blijft de verlichting branden." (JSA)