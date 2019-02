Leveren nieuwe burgemeesters ook nieuwe Meetjeslandse fusies? “Op termijn wellicht onmogelijk tegen te houden” Wat denken burgemeesters van Eeklo, Maldegem en Kaprijke? Joeri Seymortier

04 februari 2019

16u01 0 Eeklo Zijn er nieuwe fusies op komst in het Meetjesland? Eeklo, Maldegem en Kaprijke hebben alvast een nieuwe burgemeester, en die kunnen een fusiedossier in een stroomversnelling brengen. Vooral in Eeklo is burgemeester Vandevelde ervan overtuigd dat een fusie simpelweg niet tegen te houden is. Maar een fusie tussen Eeklo en Maldegem blijft voor aarzelende reacties zorgen.

Eeklo is de hoofdstad van het Meetjesland, maar niemand wou tot nu voor bruid spelen en daar een fusie aangaan. De nieuwe burgemeester Luc Vandevelde (SMS) beseft dat ook dat dossier op het bord van de nieuwe bestuursploeg komt. “Laat mij duidelijk zijn: een fusie zal op termijn absoluut noodzakelijk zijn. Ook voor een stad als Eeklo”, zegt burgemeester Vandevelde. “Of er binnen zes jaar concreet een fusie zal komen, weet ik vandaag nog niet. Ik heb al gepraat met de burgemeesters van Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede en Maldegem, en die gaan het onderwerp van een fusie ook niet uit de weg. We zitten nog ver van een fusie, maar ik voel wel dat er gesprekken mogelijk zijn. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er in 2024 al sprake zal zijn van een fusiestad Eeklo. Maar ik geloof wel dat er tegen 2024 een grotere intergemeentelijke samenwerking zal bestaan. Op langere termijn zal een fusie gewoonweg moeten.”

Historisch

Ook Bart Van Hulle (Open Vld), de nieuwe burgemeester van Maldegem, heeft zijn eigen visie op het fusiespook. “We zijn vandaag een gemeente van 23.500 inwoners, en vandaag werkt een zelfstandig Maldegem nog altijd perfect”, zegt burgemeester Van Hulle. “Maar als er een voorstel komt dat voor beide gemeenten interessant is, belet niets ons om toch fusiegesprekken aan te gaan. Persoonlijk vind ik dat Maldegem zes jaar geleden de kans gemist heeft om een fusie met Knesselare aan te gaan. Daar zijn we in snelheid ‘gepakt’ door Aalter. De poging van CD&V Maldegem om met Damme een fusie aan te gaan, was geen goed idee. Daar zou de Maldegemnaar niet beter van geworden zijn. Of ik een fusie met Eeklo een kans geef? Als je in Maldegem een rondvraag doet, is niemand voorstander van een fusie met Eeklo. Dat is historisch zo gegroeid, en we moeten ook respect hebben voor wat de Maldegemnaar wil.”

Gedwongen?

De kleinste gemeente van de drie is Kaprijke. Daar zal misschien het snelst een fusie opgedrongen worden. “Hoe Kaprijke er in 2024 zal uitzien, is vandaag eigenlijk nog een groot vraagteken”, zegt de nieuwe burgemeester Pieter Claeys van het kartel. “Veel zal afhangen van wat na de verkiezingen van mei in het nieuwe Vlaams regeerakkoord komt te staan. Zullen vrijwillige fusies nog gestimuleerd worden? Of gaan ze naar gedwongen fusies voor kleinere gemeenten? Wij van het kartel willen in ieder geval ook zelf gesprekken aangaan met alle gemeenten die rond Kaprijke liggen, en gaan dat doen zonder enige voorkeur. Het is ook belangrijk om te horen of we met volledige gemeenten aan een fusie moeten werken, of als dat ook met deelgemeenten zou kunnen. Wat voor ons belangrijk is, is dat een eventueel fusietraject samen met de burgers moet doorlopen worden. Het zal zeker geen beslissing zijn die boven de hoofden van de burger beslist zal worden.”