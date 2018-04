Lenteconcert voor goede doel 12 april 2018

Rotary Club Maldegem en Inner Wheel Meetjesland organiseren op zondag 15 april om 11 uur hun Lenteconcert in het auditorium van het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Vier jonge pianovirtuozen verzorgen een licht klassiek concert: Steven Kleeven (12), Camille Beniest (13), Brecht Valckenaers (17) en Tom De Beuckelaer (19). Nadien wordt een uitgebreide receptie aangeboden. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Diabetesliga.





Kaarten kosten 25 euro, receptie inbegrepen. Te koop bij de leden van Rotary Maldegem en Innerwheel Meetjesland, of op 050/71.84.48. (JSA)