Leerlingen Ten Doorn op de foto met Tom en Robin uit De Buurtpolitie Joeri Seymortier

14 januari 2019

14u12 0 Eeklo De leerlingen van het College Ten Doorn in Eeklo konden maandagmiddag op de foto met bekende acteurs uit de VTM-serie De Buurtpolitie.

Het waren de acteurs die in de populaire reeks gestalte geven aan inspecteurs Tom en Robin, die naar Eeklo afzakten. De fotosessie was eigenlijk maar de kers op de taart, want de acteurs hadden eerder op de dag een veel belangrijkere missie. “We zijn hier voor EHBO Vlaanderen om de leerlingen van het vierde middelbaar te leren reanimeren”, zeggen de twee acteurs. “We leren hoe de jongeren hartmassage moeten geven, en hoe mond-op-mond beademing moet gebeuren. De vierdejaars van Ten Doorn hebben na de cursus allemaal een diploma gekregen. In het zesde middelbaar wordt die kennis nog eens opgefrist. Dat kan levens redden!”