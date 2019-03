Leerlingen GO! atheneum en De Tandem meten voedselverspilling op school Anthony Statius

12 maart 2019

11u30 0 Eeklo De leerlingen van het vijfde middelbaar in het GO! atheneum en leefschool De Tandem in Eeklo hebben de voedselverspilling op hun school onder de loep genomen. De Restjesredders, een project dat voedselverspilling wil tegengaan, daagden hen uit met de GoodFood Challenge waarbij zes leerlingen een week lang elke middagpauze opofferden om de voedselresten van de warme maaltijden te verzamelen en te wegen.

In opdracht van de Restjesredders, een project van Natuurpunt en Partners Meetjesland, Good Planet Belgium en FoodWIN, gingen enkele leerlingen van het GO! atheneum en leefschool De Tandem in Eeklo de voedselverspilling op hun school meten.

“Een opvallende vaststelling was dat in het atheneum op vrijdag het meeste voedsel wordt weggegooid en op donderdag het minst”, zegt Vanessa Aneca van Natuurpunt en Partners Meetjesland. “Toevallig is donderdag ‘frietjesdag’ en vrijdag ‘visdag’. Daarnaast viel het ook op dat vooral de groenten blijven liggen en dit ligt volgens de leerlingen aan het feit dat er weinig smaak in zit en dat ze er niet aantrekkelijk uitzien. De leerlingen brachten als alternatief aan om op vrijdag zelf of met behulp van de leerlingen die kooklessen krijgen verse, lekkere en gezonde gerechten te koken. Een overleg met de directie staat al ingepland. De school ging echter niet alleen voor minder voedselverspilling, ook het afval op en rond het gebouw werd door de enthousiaste leerlingen opgeruimd.”

Het GO! atheneum in Zelzate en het college Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo doorlopen binnenkort hetzelfde traject rond duurzame voeding en voedselverspilling. Andere scholen in het Meetjesland kunnen nog steeds intekenen via http://forms.goodplanet.be/restjesredders/, ook voor volgend schooljaar. Meer info via www.facebook.com/restjesredders en www.restjesredders.be.