Leerlingen De Tandem tonen goed hart in Maximilaanpark 30 mei 2018

Enkele leerlingen van De Tandem in Eeklo zijn naar het Maximilaanpark in Brussel getrokken om daar vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Ze hadden op school tandenborstels en tandpasta ingezameld en wilden de vluchtelingen ook steunen met een ontbijt. De leerlingen Femke Van Durme, Nel Van Damme en Thiemen Hoste trokken de kar en kregen groen licht van directeur Nick Van Vooren.





"We hadden tweehonderd broodjes gesmeerd met kaas en choco", zegt het drietal. "We namen ook een berg tandenborstels, tandpasta, zeep en andere hulpgoederen mee op de trein. In ons leerlingenparlement hebben we een heel jaar over migratie gedebatteerd. Pas nu weet ik waarover het gaat. In al hun miserie hebben we die mensen daar misschien toch even kunnen doen glimlachen." (JSA)