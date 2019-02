Laatstejaars vieren vrijdag ‘100 dagen’: stoet rond thema ‘films en series’ Joeri Seymortier

28 februari 2019

09u58 0 Eeklo De laatstejaars van de middelbare scholen in Eeklo vieren op vrijdag 1 maart hun ‘100 dagen’. Het thema dit jaar is ‘films en series’.

De 100-dagenviering start vrijdagochtend om 8 uur met een gemeenschappelijk ontbijt in de Evenementenhal. Rond 9 uur start dan een tocht van vijf kilometer door het centrum van de stad. De leerlingen feesten op versierde praalwagens.

“Er kan wel wat verkeershinder zijn door de stoet”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “De optocht vertrekt in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, en gaat via de Zonnebloemstraat naar de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, zo richting Roze. Nadien trekken ze over de terreinen van het PTI en via de Vrombautstraat naar de rotonde. Via Blommekes, Zandvleuge en de Opeisingstraat passeert de stoet in de Eikelstraat, langs de terreinen van het Koninklijk Atheneum. Vervolgens draaien de leerlingen de N9 op, langs de Molenstraat en Markt richting Patersstraat. Door de Kloosterdreef arriveert de karavaan aan het College ten Doorn. De stoet trekt over de terreinen, via de Dullaert richting Zuidmoerstraat. Van daar gaat de karavaan terug naar het Sportpark: door de Visstraat en Oostveldstraat naar de Burgemeester Lionel Pussemierstraat. Via de Zonnebloemstraat en de Burgemeester Maurice Goethalslaan houdt de stoet opnieuw halt aan de Burgemeester Lionel Van Dammelaan.”

Info: www.eeklo.be.