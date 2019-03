Laatste twee loten op industrieterrein Kunstberg nu ook verkocht Joeri Seymortier

22 maart 2019

09u00 0 Eeklo Het industrieterrein Kunstberg in Eeklo is helemaal uitverkocht. De twee laatste loten grond zijn verkocht.

Het industriegebied Kunstberg ligt recht tegenover het nieuwe ziekenhuis AZ Alma, aan de Ringlaan in Eeklo. “Veneco heeft nu de twee laatste stukken grond verkocht, waardoor het industrieterrein Kunstberg nu volledig uitverkocht is”, zegt oud-voorzitter Koen Loete. “Alles samen komen daar nu zeven nieuwe bedrijven. De twee laatste verkopen gaan over een terrein van 4.500 vierkante meter voor Depa, en een terrein van 13.100 vierkante meter voor TNS Kroketten van zakenvrouw Daphné Aers, waarmee we dit topbedrijf in Eeklo kunnen houden. De ontwikkeling van Kunstberg is een meerwaarde voor de economische ontwikkeling van onze stad en streek. Ik neem hiermee met een goed gevoel afscheid van Veneco.”