Laatste Repair Café voor de zomer 22 juni 2018

02u46 0

Op zaterdag 23 juni vindt de 25ste editie van Repair Eeklo plaats in wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136 in Eeklo. Het is de laatste bijeenkomst voor de zomermaanden, en deze keer zullen ook fietsherstellers aanwezig zijn. "Van de 900 aangeboden voorwerpen, kleren, kransen en fietsen werd 55 procent effectief hersteld", zegt Bernadette Vandercammen. "65 procent van de bezoekers kwam uit Eeklo."





Je kan er terecht van 9.30 tot 11.45 uur. Info: www.deverstelling.com.





(JSA)