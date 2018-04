Laatste nieuwjaarsreceptie van het jaar 16 april 2018

Klinken op het nieuwe jaar, in de lentezon? Dat kan alleen op 't Kaaiken in Eeklo.





Gisteren werd op de wekelijkse rommelmarkt op zondag de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gegeven. Standhouders en bezoekers werden getrakteerd op drankjes en heel wat hapjes. "We doen al graag eens anders dan de anderen", lacht Dirk Mussche van de dekenij. "Wij wachten voor de nieuwjaarsreceptie graag op wat beter weer. Vanaf dan zijn er meer standhouders en bezoekers. Dus ook een betere sfeer voor een receptie. Want als we op 't Kaaiken feesten, dan feesten we graag goed", aldus Dirk Mussche. (JSA)