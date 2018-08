Laatste Helden in het Park' 16 augustus 2018

02u35 0

Vandaag, donderdag, kan je in het Heldenpark voor een laatste keer naar het gratis wereldmuziekfestival 'Helden in het Park' van de N9. Vanaf 20 uur staan The Mauskovic Dance Band en Mamud Band op de affiche. Mamud Band komt uit Italië en brengt een mix van Afrikaanse, Braziliaanse, Cubaanse, Jamaicaanse en Afro-Amerikaanse muziek. The Mauskovic Dance Band is het project van vijf Amsterdammers. Info: www.hihp.be. (JSA)