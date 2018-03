Laadpalen voor elektrische wagens 17 maart 2018

De stad Eeklo heeft enkele nieuwe laadpalen voor elektrische wagens in gebruik genomen. Ze staan op de Markt en aan het Krugercentrum. Dit jaar komen er nog twee nieuwe laadpalen bij aan de parking van het station, ter hoogte van het Ballonmonument, en ook nog aan het nieuwe zwembad. De stad plant voor volgend jaar nog een laadpaal in de Pastoor De Nevestraat en aan het OCMW-gebouw in de Zuidmoerstraat.





"Er waren al enkele oplaadpunten in Het Leen, maar nu zijn ze er ook in het stadscentrum van Eeklo en dat is nodig om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren", zegt schepen van mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Als de elektrische wagen de toekomst is, dan ben ik fan van de toekomst!"





(JSA)