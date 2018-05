Kwarteeuw meebouwen aan Roemeens dorp PAUL EN ELENA UIT MALDEGEM OPENEN NIEUWE VLEUGEL VAN 'HUN SCHOOLTJE' JOERI SEYMORTIER

07 mei 2018

02u29 0 Eeklo Paul en Elena Goemaere uit Maldegem hebben dit weekend in het geboortedorpje van Elena in Roemeens Moldavië een nieuwe vleugel van 'hun schooltje' geopend. Twintig jaar na de opening is nu ook de uitbreiding een feit. In totaal werd er al 160.000 euro geïnvesteerd in de school. Leerlingen van College Ten Doorn in Eeklo waren in de buurt ook op uitwisseling.

Al een kwarteeuw bouwen Maldegemnaren Paul en Elena Goemaere mee aan de toekomst van het dorpje Prisacani, het geboortedorp van Elena. Het dorpje telt amper 4.000 inwoners. Prisacani ligt in het noordoosten van Roemenië, dicht bij de grens met Moldavië. In de zomer van 1998 hebben Paul en Elena daar, na vier jaar bouwen, met de vzw Meetjesland-Moldavië de 'School van de Vriendschap' geopend. Nu hebben ze daar samen met vrijwilligers nog een deel bijgebouwd, met extra klassen en ook een museum. "Zo wordt het schooltje van het dorp nog veel meer een sociale ontmoetingsplaats voor iedereen", zeggen Paul en Elena. "De bouw van de school ruim twintig jaar geleden heeft ongeveer 100.000 euro gekost. De aanbouw die we nu gezet hebben, is nog eens goed voor een investering van 60.000 euro. Heel wat van het geld kregen we bijeen dankzij subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen en dankzij de steun van Rotary Maldegem en van heel wat andere verenigingen. Ook de stad Eeklo gelooft al lang in ons project en zorgt voor heel wat logistieke steun. Ja, het is hard werken in dit dorpje. Het is nu bijna 25 jaar geleden dat we beslisten om het bouwvallig dorpsschooltje te vervangen door de nieuwe 'School van de Vriendschap'. We zien dat het hele dorp vandaag een pak verder staat dan een kwarteeuw geleden. Net door dat gevoel en door de dankbaarheid die we daar krijgen, doen we verder."





Bluswagens van bij ons

Wie in Roemeens Moldavië rond rijdt, kijkt soms verbaasd op. Het zou immers wel eens kunnen dat je plots een Meetjeslandse brandweerwagen in de straten ziet. "Dat project zorgt echt voor meer veiligheid in de streek", zegt burgemeester Koen Loete van Eeklo, die meereisde naar de regio. "Er staan nu al oude brandweerwagens uit Eeklo, Kaprijke en Aalter in de buurt van Prisacani. Wel leuk dat de belettering 'Zone Meetjesland' er nog op staat."





De vzw Moldavië-Meetjesland zorgt ook voor uitwisselingen. Een vijftiental leerlingen van Ten Doorn in Eeklo verbleven in het naburige dorpje Tomesti. "Heel boeiend om te zien hoe onze leeftijdsgenoten hier werken en leven", zegt leerlinge Freya Plasschaert (14). "Er is hier veel minder luxe of comfort dan bij ons, maar de kinderen maken er hier echt het beste van. Ze zijn gedreven en ze zijn gemotiveerd om bij te leren. Iets waar wij nog heel wat van kunnen leren. Goed dat wij eens zien dat het niet overal is zoals thuis."