Kwaliteitslabel voor elke huurwoning 27 juni 2018

Eeklo moet tegen 2025 een kwaliteitslabel hebben voor elke huurwoning in de stad. Dat moet kandidaat-huurders meer zekerheid geven.





"Comfortabel en gezond wonen is een basisrecht, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Vooral mensen in armoede hebben het vaak moeilijk om een kwaliteitsvolle woning te vinden. We hebben nu al een kwaliteitslabel, waarbij iedereen het huis op onder meer vocht, stabiliteit, verluchtingen of brand- en elektrocutiegevaar kan laten testen. Maar de doorlooptijd van zo'n kwaliteitsonderzoek was te lang, en de prijs van 62,5 euro voor velen te hoog. We luisteren naar die kritiek en nemen actie. We zullen zo'n kwaliteitslabel nu stapsgewijs verplichten, en de kostprijs laten vallen. Alle sociale woningen vallen hier meteen onder. Ook de woningen met een huursubsidie van het OCMW. Tegen 2020 volgen de oudste woningen die 50 jaar of ouder zijn. Tegen 2025 zullen dan alle huurwoningen moeten voldoen. Zo kunnen wij als stad elke huurder de garantie bieden dat wie in Eeklo huurt, dit gezond en kwaliteitsvol zal kunnen doen", aldus schepen Bob D'haeseleer. (JSA)