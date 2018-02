Kunstwerk 'Zwanger' verhuisd naar Boelare 10 februari 2018

02u55 1 Eeklo Het kunstwerk 'Zwanger' van de Eeklose kunstenares Jeannine Van Landschoot is verhuisd naar de hoek van de Boelare met de August Van Ackerstraat.

Het werk van Jeannine Van Landschoot toont een zwangere vrouw, en staat op een sokkel. "Het stond al jarenlang in de Stationsstraat, maar daar werd het amper opgemerkt", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Het stond letterlijk verscholen tussen elektriciteitskasten. Het werk was wel meer waard dan dat. De Boelare had nog geen kunstwerk, dus werd in samenspraak met de kunstenares beslist om het naar de hoek met de August Van Ackerstraat te brengen."





De nieuwe locatie wordt op 3 maart feestelijk ingehuldigd. Die dag zal ook het kunstwerk 'Promenade en Ville' van Rita De Cubber onthuld worden op het Krugercentrum. (JSA)