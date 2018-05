Kunstenaar Marc De Waele (56) overleden 29 mei 2018

02u40 0

Eeklo rouwt om de dood van kunstenaar Marc De Waele (56). Hij woonde al twintig jaar in Florida, maar is afkomstig uit Eeklo. Marc De Waele overleed totaal onverwachts in zijn slaap.





Hij ging als jonge kerel naar de Kunstacademie van Eeklo en specialiseerde zich verder in Antwerpen. In de jaren tachtig heeft hij nog meegewerkt aan een groot restauratieproject in het Koninklijk Paleis. De Waele wordt gecremeerd in zijn thuisstad Tampa, in de Verenigde Staten. Eind volgende maand wordt ook in Eeklo nog een herdenkingsdienst voor hem georganiseerd. (JSA)