Kunstacademie krijgt grondige opsmuk

Eeklo zal dit jaar de Kunstacademie in de Pastoor De Nevestraat grondig verbouwen en opsmukken. "Onze Kunstacademie is in 1971 geopend en al die jaren is daar eigenlijk nooit iets aan aangepast", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Er werd enkel bijgebouwd, maar aan het oorspronkelijke gebouw is nog niets veranderd. We gaan nu voluit voor een algemene renovatie en willen het gebouw ook veel energiezuiniger maken. De werken zullen in fases uitgevoerd worden, zodat de Kunstacademie haar werking kan blijven verder zetten. Het wordt een grondige verbouwing, want we voorzien anderhalf miljoen euro om de klus te klaren", besluit burgemeester Loete. (JSA)