Kunst kent geen limiet 24 mei 2018

Drie vrouwen met een beperking zijn dagenlang aan de slag geweest bij Integral langs de N9 in Eeklo. Ze hebben er drie grote kunstwerken gemaakt.





De kunstenaressen zijn Sara De Cock, Olga Walters en Ria Slock. Ze wonen in De Triangel in Lovendegem en Humival in Waarschoot, maar mochten de voorbije weken bij Integral hun meest creatieve kant naar boven halen. "Integral bestaat dertig jaar en we zochten een originele manier om dat te vieren", zegt directeur Erik De Puydt. "Via de vzw Kunstbaan zijn we in contact gekomen met de drie creatieve vrouwen. Zij leven met een beperking, maar wij vonden het interessant om te zien hoe wij hun talenten in ons bedrijf konden gebruiken. Met de hulp van een groot deel van onze 43 personeelsleden hebben de vrouwen drie grote kunstwerken gemaakt. Ook onze medewerkers bloeiden helemaal open, door die samenwerking. Ik zou dit elk bedrijf aanbevelen", aldus directeur De Puydt.





De drie kunstwerken krijgen een ereplaats in het bedrijf. Eentje staat aan de oprijlaan langs de Zeelaan (N9) en is voor iedereen goed te zien. "Dit project is een voorbeeld voor heel wat andere bedrijven", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Een perfect voorbeeld van integratie. Misschien moeten we dergelijk project ook opstarten om kunstwerken in enkele van onze 38 openbare stadsgebouwen te krijgen."





