Krügerbier in expo 27 juli 2018

Eeklo was vroeger de stad van het Krügerbier. Nog tot en met 19 augustus kan je in de etalage van het oude Comeet-kantoor op het Van Hoorebekeplein in Eeklo enkele stukken van Krüger uit de collectie van VVV Eeklo zien.





"Het verhaal van 'den Krüger' is onlosmakelijk verbonden met de stad Eeklo en het Meetjesland", zegt Leontine Dhondt van Comeet. "Het begint allemaal bij Georges Euerard die in 1906 de brouwerij van zijn oom Edmund overneemt en deze de naam Krüger geeft, uit sympathie voor de Transvaalse president Paul Kruger. Krüger wordt de grootste brouwerij in het Meetjesland. Tot in de jaren 1970 kennen de pils, stout, export, Krüger-Brau en het tafelbier veel succes. Later wordt Krüger opgenomen in de groep Jupiler-Piedboeuf, om uiteindelijk te worden overgenomen door Interbrew. In 1999 wordt de brouwerij gesloopt en verdwijnt Krüger uit het Eeklose straatbeeld. Alleen de Krüger-Export herinnert vandaag nog aan de gouden jaren van een roemrijke brouwerij." (JSA)