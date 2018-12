Kroontje in Eeklo: Céline Vanhoenshoven (21) is Miss De Luxe 2019 Joeri Seymortier

26 december 2018

10u44 0 Eeklo Céline Vanhoenshoven (21) uit Eeklo mag zich de nieuwe Miss De Luxe 2019 noemen.

De nieuwe schoonheidskoning woont in het hartje van Eeklo en is medewerkster traiteur bij Buurtslagers. “Ik ben ontzettend blij”, zegt Céline. “Na een super jaar met mijn medefinalistes ben ik blij dat dit avontuur voor mij niet stopt. Ik mag nu nog een jaartje genieten samen met mijn eredames Tiffany De Graer en Leslie De Munter. Er staan ons nog verschillende activiteiten te wachten, zoals workshops, fotoshoots en heel wat actes de présence. Volgend jaar mag ik tijdens de verkiezing ook aan de jurytafel zitten, en ik mag ook opnieuw mee op kandidatenreis naar Turkije. Heel wat om naar uit te kijken in het nieuwe jaar.”