Kritiek op sproeien gras aan nieuw Sportpark 12 juli 2018

02u33 0

Terwijl iedereen zuinig moet omspringen met water, wordt het nieuwe gras rond het nieuwe Sportpark van Eeklo dagelijks gesproeid.





Een doorn in het oog van heel wat burgers die het sproeien wel laten. Oppositiepartij SMS luidt de alarmbel. "Ik ben blij dat klimaatbewustzijn ook bij andere partijen een thema wordt", reageert schepen Bob D'haeseleer (Groen) ludiek. "SMS heeft gelijk in haar kritiek. Vorig jaar hebben we door de droogte bij de ontharding van het Herbakkersplein eerst een zomer gebruik gemaakt van boomschors. Beleid voeren is kansen zien en grijpen. Maar aan het Sportpark gaat het om een heuvel. Zonder die nieuwe grasmatten zou het zand naar overal waaien. De timing van de werken en de droogte is jammer, maar het alternatief was nog slechter geweest. Rekening houden met lange periodes van droogte, moet een aandachtspunt worden bij aanplantingen." (JSA)