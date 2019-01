Kris Van Zandycke wint Cultuurprijs Joeri Seymortier

21 januari 2019

10u07 0 Eeklo Kris Van Zandycke heeft de Prijs voor Cultuurverdienste van de stad Eeklo gewonnen.

Bij het begin van het jaar kiezen de mensen van de cultuurraad, onder leiding van Eddy De Baets, steevast de man, vrouw, of organisatie die Eeklo het meest op de cultuurkaart gezet heeft. Dit jaar is de prijs voor Kris Van Zandycke. Hij is de man die het erfgoed in Eeklo graag in de kijker zet, en ook de man achter Open Monumentendag. “Vorig jaar zorgde van Zandycke er samen met zijn team nog voor dat bunkers uit de Eerste Wereldoorlog voor het eerst bezocht konden worden”, klinkt het.

De andere kandidaat voor de prijs was Frank Grison, voorzitter van de Gezinsbond Eeklo. Ook hij werd in de bloemetjes gezet. De Gezinsbond organiseerde in november nog de grote bevrijdingsstoet door Eeklo.