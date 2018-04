Kraan haalt altaar van 3.500 kilo uit oude kapel Ten Doorn 06 april 2018

02u31 0 Eeklo Met veel spektakel is gisterenochtend het altaar uit de oude kapel van het college Ten Doorn in Eeklo gehaald. De kapel bevindt zich op de eerste verdieping, dus er kwam een kraan aan te pas om het monumentale en loodzware altaarstuk van 3.500 kilogram naar beneden te halen.

"De derde fase van de grote werken op onze scholencampus is gestart", zegt algemeen directeur Annick Willems. "Het gaat om het aanleggen van een groene zone op de plek waar nu nog oude collegebouwen staan: de kapel, het pijlergebouw en het torengebouw. Deze week is de afbraak gestart van de oude studiezaal, de feestzaal en de oude kapel van het Sint-Vincentiuscollege. De sloop van de overige gebouwen is voor volgende maand gepland. Onze school kiest er voor om het oude altaar van de kapel te redden. Die kapel ligt op de eerste verdieping, en bij de afbraak zou het monumentale altaarstuk ongetwijfeld sneuvelen. We hebben het altaar nu voorzichtig uit de kapel laten tillen. Nadien wordt het naar Gent gevoerd.





De Gentse beeldhouwster en oud-leerlinge van onze school Chantal Pollier wil iets kunstzinnigs doen met het altaar. Wat het precies wordt, is nog niet duidelijk. Maar het kunstwerk dat gemaakt wordt op basis van ons altaar, zal over enkele maanden een ereplaats krijgen op onze scholencampus", zegt Annick Willems nog. (JSA)