Korte Moeie en Mandeweegsken wachten op herstel 17 februari 2018

Heel wat inwoners van Eeklo smeken om een grondige aanpak van de Korte Moeie en het Mandeweegsken.





De Kaaistraat in Eeklo wordt volgend jaar aangepakt en werd deze week in deze krant nog de slechtste straat van de stad genoemd. Heel wat lezers vinden dat ook de Korte Moeie en het Mandeweegsken die titel verdienen. "Die twee straten liggen ook heel slecht", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "Deze winter is het wegdek er niet beter op geworden. Onder het wegdek daar liggen nog kasseien, en dat maakt het niet gemakkelijk om daar tijdelijk herstel uit te voeren. We hebben als stad subsidies aangevraagd voor een volledige heraanleg van Korte Moeie en Mandeweegsken. Niet alleen de rijweg, maar ook de rioleringen. Ook circulatie zal daar aangepast worden. Vrachtwagens zullen enkel nog het industrieterrein kunnen bereiken via de R43."





Maar de werken zijn nog niet voor morgen. "De subsidies worden pas verwacht in 2020", zegt De Waele. "We kijken nu of we de weg kunnen overlagen, zodat die het nog enkele jaren kan uithouden. Ik heb gevraagd om een tijdelijk, maar goed herstel in te passen in mei." (JSA)