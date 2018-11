Koren zingen samen tegen kanker Joeri Seymortier

07 november 2018

12u07 3 Eeklo Verschillende koren slaan op zondag 11 november in Eeklo de handen in mekaar voor een meerkorenconcert.

Het benefietconcert wordt gehouden ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’, en wordt samen met de Eeklose Kilometervreters georganiseerd. “Het benefietconcert wordt gebracht door leden uit verschillende koren uit Eeklo”, zegt Johan Ragaert. “Zij splitsen zich voor de gelegenheid op in een mannenkoor en een vrouwenkoor. Als speciale gast ontvangen we de Nederlandse trompettiste Melissa Venema. Zij werd ontdekt bij André Rieu en speelde laatst nog voor president Macron in Frankrijk.”

Op zondag 11 november om 16 uur in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo. Kaarten: 15 euro of 3,75 euro met de Uitpas. Tickets bij de koorleden en in het Stip, Molenstraat 36 in Eeklo.