Koppels winnen huwelijkreis naar Cambodja 18 april 2018

02u41 0

Sofie De Muynck en Stijn De Sloovere uit Maldegem mogen in het najaar gratis op huwelijksreis naar Cambodja. Ze winnen de hoofdprijs van huwelijksfotograaf Gino Vergauwe uit Eeklo. Zij winnen de volledige veertiendaagse reis gratis, maar ook twee andere koppels vallen in de prijzen. Nathalie de Rijcke uit Zomergen en Chris Verhaeghe uit Drongen, en ook Naomi Philips en Stan Martens uit Lembeke winnen respectievelijk 2.000 en 1.500 euro korting op de huwelijksreis. Ter plaatse wordt ook een fotoshoot in trouwkledij gemaakt.





(JSA)