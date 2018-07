Koppel wil Miss en Mister worden 25 juli 2018

Glenn Degroote (22) en Céline Vanhoenshoven (20) uit Eeklo zijn een koppel en delen dezelfde passie. Ze willen allebei een lintje winnen. Glenn is finalist van Mister Tattoo België 2018 en Céline is finaliste voor Miss De Luxe 2019. "Leuk om samen in dit avontuur te stappen", zegt Glenn. "Ik heb tatoeages op mijn armen en op de kuit. Mijn borst en rug gaan volgen. Ik ben goed bevriend met Lorenzo van de Black Store in Eeklo. De huidige Mister Tattoo is Mike Yde uit Zomergem. Als ik volgend jaar win, kan ik de titel in het Meetjesland houden."





(JSA)