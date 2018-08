Koppel overleeft crash met motor niet SLACHTOFFERS REDEN IN OP FLANK WAGEN EN OVERLIJDEN TER PLAATSE WOUTER SPILLEBEEN

21 augustus 2018

02u24 0 Eeklo Net als op de meeste zondagen maakten Franky en Tatianna eergisteren een ritje op de motor. Hun passie werd hen fataal toen ze in de Hendekenstraat in Boekhoute op een wagen knalden die aan hen voorrang moest verlenen. "De leegte die we nu voelen, valt niet te beschrijven", klinkt het.

Afgelopen weekend spendeerden Franky Lampaert (45 uit Eeklo) en Tatianna Verheecke (51 uit Lembeke) zoals de meeste weekends samen in het huis van Franky. Buurvrouw Cathy hoorde het koppel zondagmiddag vertrekken met de motor. "Dat deden Franky en Tatianna vaak", vertelt ze. "Normaal hoor ik hen altijd thuis komen, maar zondagavond bleef het akelig stil. Ik had al een voorgevoel dat er iets mis was."





In de Hendekenstraat was het iets voor 15 uur inderdaad fout gegaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Basseveldestraat waren ze ingereden op de flank van een Volvo XC 90 die de Hendekenstraat links in wilde slaan. Het koppel kwam in de gracht terecht en overleed ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen had de 52-jarige bestuurster van de Volvo voorrang moeten verlenen. Ze reed niet te snel en had niet gedronken. Ze moest haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afgeven. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval verder te onderzoeken.





"Ze waren al vier jaar een heel mooi koppel", weten vriend Jean Coremans en zijn vrouw. "Ze waren zeer lieven mensen. Vorige week hebben we nog de verjaardag van Tatianna gevierd. De leegte die we nu voelen, valt niet te beschrijven." Tatianna werkte als gezinshulp en Franky herstelde van rugpijn na een werkongeval.





"Franky en tatianna hadden alle twee een passie voor motorrijden en Tatianna was ook verzot op engeltjes. Daarom plaatsen we op het kruispunt waar het ongeval gebeurde een engeltje om hen te gedenken", gaan de vrienden verder.





Ook de buren van Franky zagen dat het koppel samen gelukkig was. "Franky was een goede man. Ik kon er altijd op rekenen en mocht hem altijd bellen als ik hulp nodig had met iets", herinnert Cathy zich. "Hij was zot van zijn motor en stond die vaak in zijn garage op te blinken. En zij was een lieve, mooie vrouw. Samen vormden ze een goed koppel. Het is vreselijk tragisch dat hen dit moest overkomen."





De familie van het koppel was gisteren overmand door emoties. "Het leven was toch zo kort, maar intens", schreef de broer van Franky op sociale media. "Je was een man van weinig woorden, maar we hadden respect voor elkaar en voor wat we deden. Rust zacht, maar veel te vroeg." Franky en Tatianna zullen samen een uitvaart krijgen.