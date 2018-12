Komiek Koen Dewulf maakt (even) ontbijttelevisie op Ment TV Joeri Seymortier

07 december 2018

11u02 0 Eeklo Komiek Koen Dewulf uit Eeklo mag vanaf volgende week vier keer mee ontbijttelevisie maken op Ment TV.

Ment TV is de muziekzender voor de liefhebbers van het Vlaamse lied. Sinds kort wordt er op de nationale zender ook een Ontbijtshow gemaakt. En daar mag Dewulf nu vanaf maandag in opdraven. “Ik mag vier dagen Anneke Van Hooff vervangen, en ga er pingpongen over de actualiteit met presentator Frederik Geeroms”, zegt Koen Dewulf enthousiast. “Ik zal te zien zijn in De Ontbijtshow op 10, 12, 17 en 19 december. Hoe ze bij mij terecht gekomen zijn? Ze zochten een spitse, positieve, vrolijke medemens die ook met muziek bezig is, en kwamen zo bij mij terecht. Ik kijk er eigenlijk enorm naar uit. Ik hou van kleine weetjes en van positieve nieuwsjes. Het is niet de bedoeling dat ik er met een geel hesje aan een protestliedje ga zingen. Maar ik doe in ieder geval wel mijn gitaar mee”, knipoogt Koen nog.