Komedieduel tussen Westhoek en Meetjesland 28 februari 2018

02u52 0

Friends of Comedy en de vzw Excelsior organiseren op zaterdag 3 maart een humoravond in De Koperen Leeuw in Eeklo. De avond wordt een soort clash tussen Oost en West-Vlaanderen, ofwel tussen de Westhoek en het Meetjesland. In deel één krijg je de show 'Over Leven In West-Vlaanderen' door comedy-duizendpoot Jan-Bart De Muelaere. Deel twee is voor de nieuwste grappen en hersenspinsels van Eeklonaar Koen Dewulf. De show start om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro. Info: tickets@friendsofcomedy.be. (JSA)