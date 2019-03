Koersgekke bakker start eigen wielerploegje Joeri Seymortier

01 maart 2019

17u22 0 Eeklo Eeklo is een nieuwe kleine wieleramateurploeg rijker: de ploeg Fanel-Foncke.

Frank Van Holderbeke en Els Bourgonjon van bakkerij Fanel, naast de Paterskerk in het centrum van Eeklo, sloegen de sportieve handen in elkaar met co-sponsor Steven Foncke, een Eekloos tegelwerkenbedrijf. De ploeg ontstond uit vriendschap, en telt voorlopig zeven renners uit Eeklo en het Meetjesland. De ploeg zal deelnemen in de competitiegerichte WAOD-amateurwedstrijden. De renners zijn Frank Van Holderbeke, Filip De Wannemaeker, Kristof De Troch, Bart De Dulle, Kenny De Dulle, Mieke Velghe, Els Bourgonjon en Aiko Foncke.