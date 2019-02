Koen Loete staat zitje in Bijzonder Comité af Joeri Seymortier

18 februari 2019

13u37 1 Eeklo Voormalig burgemeester Koen Loete (CD&V) uit Eeklo staat zijn zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst af.

Eglantina Bodurri, voormalig voorzitter van CD&V Eeklo, volgt Koen Loete op en legde de eed af als lid van het Bijzonder Comité van Eeklo. Het Comité is zowat de opvolger van het vroegere OCMW en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Schepen Danny Smessaert is voorzitter en er werden ook acht leden verkozen van de verschillende partijen.

Koen Loete geeft zijn zitje door aan Bodurri, om enerzijds nieuwkomers in de partij een kans te geven, en om ook de verjonging en vervrouwelijking door te voeren. Loete blijft wel gemeenteraadslid in Eeklo.