Koen Loete schuift jeugd naar voor: Filip Smet (30) wordt fractieleider CD&V Joeri Seymortier

14 december 2018

12u07 0 Eeklo Niet uittredend burgemeester Koen Loete, maar wel de jonge Filip Smet (30) wordt vanaf januari de fractieleider van CD&V in Eeklo.

CD&V moet naar de oppositie in Eeklo, en krijgt zes gemeenteraadsleden. Koen Loete, Dirk Van De Velde, Filip Smet, Odette Van Hamme, Gertjan Blomme en Rita De Coninck werden rechtstreeks verkozen. “Ondertussen is duidelijk dat ook elk van de zes rechtstreeks verkozenen effectief in de gemeenteraad zal zetelen”, zegt huidig burgemeester Koen Loete. “Ik heb wel de meeste voorkeurstemmen, maar toch zal ik geen fractieleider worden. We moeten de toekomst voorbereiden en de jeugd alle kansen geven. Daarom schuift CD&V Eeklo Filip Smet naar voor als fractieleider in de gemeenteraad. Hij scoorde niet alleen mooi met 516 voorkeurstemmen, maar is ook een dossierkenner en intelligente kerel. Een meerwaarde voor onze partij”, zegt Loete.