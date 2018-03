Koen Loete op lijst provincie: "Ik wil vooral burgemeester blijven" 23 maart 2018

Burgemeester Koen Loete uit Eeklo wordt lijstduwer voor de CD&V bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Toch blijft zijn grootste focus op Eeklo liggen.





"Laat er geen twijfel over bestaan: ik wil voor de derde keer burgemeester van mijn mooie stad worden", reageert Loete. "Ik was zelf geen vragende partij om op de lijst voor de provincie te staan. Maar mijn partij wou mij onderaan zetten, en ik volg mijn partij. Mijn focus blijft in de eerste plaats op Eeklo, maar ook voor de provincie wil ik mij inzetten. Ik was ooit provinciaal secretaris van mijn partij en volg de regiodossiers altijd op de voet. Bij de parlementsverkiezingen 9 jaar geleden haalde ik in de regio ook 10.000 voorkeurstemmen, dus ik geloof hier wel in. Of ik in de provincieraad wil zetelen, als ik verkozen raak? Dat is de bedoeling." (JSA)