Koen Loete neemt afscheid als voorzitter van IVM (de ‘verbrandingsoven’ in de volksmond) Joeri Seymortier

20 maart 2019

19u00 0 Eeklo Koen Loete, de oud-burgemeester van Eeklo, heeft woensdagavond afscheid genomen als voorzitter van de afvalintercommunale IVM.

IVM is in de volksmond nog altijd ‘de verbrandingsoven’, en zorgt vanuit Eeklo voor de afvalverwerking van de gemeenten in het Meetjesland, de streek rond Deinze en de zuidrand van Gent. “Ik ben zes jaar lang voorzitter geweest van IVM en heb in die boeiende jaren veel kunnen leren”, zegt Koen Loete (51). “Er is in die zes jaar veel veranderd. Onze milieuvergunning werd succesvol verlengd tot 2036, wat een grote zekerheid geeft voor onze steden en gemeenten, en onze personeelsleden Er wordt elk jaar 100.000 ton afval verbrand en verwerkt. Ook de uitbreiding en optimalisatie van de verbrandingsinstallatie voor 40 miljoen euro is gestart. IVM heeft ondertussen ook al vijf recyclageparken overgenomen in het Meetjesland, en er volgen er nog. De harmonisatie van prijzen en tarieven tussen de verschillende steden en gemeenten is bijna voltooid: ook al een fantastische stap voorwaarts. We experimenteren ook met ondergronds inzamelen van afval, en hebben de camerabewaking rond de glasbollen gelanceerd. Er is echt heel veel gebeurd de voorbije zes jaar.”

Koen Loete zit ondertussen in de oppositie in Eeklo. Hij werkt nu in Brussel als adviseur van Pieter De Crem, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.