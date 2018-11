Koen De Beir (Good Shape) opent foodbar in Boelare Joeri Seymortier

22 november 2018

Eeklo Koen De Beir, in een vorig leven nog één van de leden van de boyband Good Shape, opent eind januari foodbar Chez De Beir in de Boelare in Eeklo.

De oud-Eeklonaar keert daarmee terug naar zijn geboortestad. In de jaren negentig scoorde hij onder de vleugels van Adegemnaar Adriaan Van Landschoot internationale hits met ‘Take my love’ en ‘Give me fire’. Tien jaar lang baatte De Beir zijn eigen champagnebar uit in Onderbergen in Gent, maar vorig jaar liet hij de zaak over. Hij heeft wel nog zijn mobiele champagnebar voor op evenementen, maar wil in Eeklo nu ook weer zijn eigen foodbar openen, met lunchgerechten en ’s avonds bubbels met tapas. De zaak komt in het pand waar het Italiaans restaurant Vini & Sapori zat, en onlangs nog Pacilin zat.