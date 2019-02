Koen De Beir (ex-Good Shape) opent foodbar in Boelare: “Eeklo kan best nog hip adresje gebruiken” Joeri Seymortier

13 februari 2019

14u42 0 Eeklo Koen De Beir, in de jaren negentig nog het muzikale brein achter de hitsensatie Good Shape, opent vrijdag zijn foodbar Chez De Beir, in de Boelare in Eeklo. Tien jaar lang had de Meetjeslander een champagnebar in Onderbergen in Gent, maar die zaak liet hij twee jaar geleden over. “De nadruk ligt nu veel meer op zuiderse gerechtjes”, klinkt het.

De hits ‘Take my love’ en ‘Give me fire’ van Good Shape zijn muzikaal erfgoed. Koen De Beir (48) was in het begin van de jaren negentig de maker van die liedjes, maar is ondertussen een horecaman. Tien jaar lang had hij de champagnebar Chez De Beir in Gent. Twee jaar geleden liet hij die zaak over, en nu start hij de foodbar Chez De Beir in de Boelare in Eeklo. Hij doet dat in het pand waar tot voor kort Pacilin zat, en daarvoor een Italiaans restaurant.

“Ik ben een geboren Eeklonaar en heb hier tot mijn 25ste gewoond”, vertelt Koen De Beir. “Ik ben dan naar Melle verhuisd, en ben vijf jaar geleden terug naar Sint-Jan-in-Eremo komen wonen. Ik rijd dus elke dag door Eeklo en ik zag het pand in de Boelare 22 leeg staan. Eeklo kan best nog wel een hip adresje gebruiken, dus ik waag de sprong. Ik heb hier meer dan twee maanden elke dag zelf gewerkt om er een gezellige zaak van te maken. Ik heb zelf tafeltjes en banken in mekaar geknutseld en heb ook zelf het interieur ontworpen. Ik ben trots op het resultaat, en blij dat ik het vanaf vrijdagavond aan de mensen kan laten zien.”

Zelf in keuken

Foodbar Chez De Beir is een hippe tent voor drankjes en zuiderse gerechtjes. Je vindt er een glas champagne aan 6 euro. Er zijn vijftig verschillende wijnen, waarvan je er tien per glas kan bestellen. Op de eetkaart staan ‘deelgerechtjes’ zoals guacamole, bruschetta, gamba’s met aioli, coq au vin, een charcuterieplankje of een kaasschoteltje. “Ik ga zelf in de keuken staan om de voorbereidingen te doen. Wanneer de zaak open gaat, verhuis ik naar de zaal om tussen de mensen te staan. Maar ook met de afwerking van de gerechten in de keuken wil ik mij bezig houden. Waarom ik twee jaar geleden in Gent gestopt ben? Het mobiliteitsplan en de vele wegenwerken maakten het daar echt moeilijk om zaken te doen. Ik was ook net papa geworden en na tien jaar vond ik het genoeg geweest.”

Piano

Muziek maken is er voor Koen De Beir vandaag niet veel meer bij. “Ik mis Good Shape niet echt, maar ik mis wel het creatieve van muziek maken. Ik heb thuis nog altijd een opnamestudio, maar ik heb gewoon te weinig tijd om er in te zitten. Als ik er in zit, geraak ik er ook niet meer uit. In de zaak staat ook een piano, dus wie weet speel ik hier wel een deuntje op kalme momenten”, zegt Koen nog.

Foodbar Chez De Beir is open dinsdagmiddag en dinsdagavond, woensdagmiddag, donderdag en vrijdag zowel ’s middags als ’s avonds, en op zaterdag enkel ’s avonds. Op zondag en maandag gesloten. De keuken is op weekdagen open tot 21.30 uur, en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 23 uur.