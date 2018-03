Koe Arlinda geeft 100.000 liter melk 10 maart 2018

Koe Arlinda van de schoolhoeve Ten Doorn in Eeklo heeft een diploma gekregen omdat ze 100.000 liter melk gegeven heeft. Het diploma is er net, maar de koe is enkele maanden geleden overleden.





"Toch zijn wij en de leerlingen trots op dit diploma", zegt Jules Vandevelde van de schoolhoeve. "Arlinda was elf jaar oud en heeft zes keer gekalfd. Het was een topkoe die nooit ziek was. Die koe heeft letterlijk nooit een dierenarts gezien. Ze gaf altijd net iets meer melk dan de andere koeien. Koeien die 100.000 liter melk geven, zijn uitzonderlijk. Er is geen handleiding om daar voor te zorgen. Een goede omgeving en goede zorg helpen. Het diploma van het Rundveecentrum krijgt een ereplaats op onze schoolhoeve. Arlinda mag het jammer genoeg niet meer meemaken. In november kreeg ze een bekkenbreuk en moesten we afscheid nemen." (JSA)