Klimaatspijbelaars willen ook Eeklo groener maken: “Wij willen bomen op de Markt” Joeri Seymortier

17 januari 2019

11u42 0 Eeklo 35 leerlingen van het Atheneum in Eeklo zijn donderdag in Brussel actie gaan voeren voor een beter klimaat.

De leerlingen kregen van hun school de toestemming om naar Brussel te gaan. Schepen Bob D’Haesleer (Groen) ging mee met de trein, en luisterde naar de noden van de jongeren. “Ik heb tien zaken onthouden die de jongeren ook in Eeklo anders willen zien”, zegt schepen D’Haeseleer. “Ze willen meer bomen in de wijken, het Heldenpark uitbreiden, bomen op de Markt, de rotonde aan het Atheneum groener maken, het bos aan het ziekenhuis uitbreiden, Het Leen toegankelijker maken en het geboortebos en de bomenbegraafplaats uitbreiden. De jongeren zijn ook voorstander van meer bussen, en willen dat de fietspaden en parkeerplaatsen langs de N9 gewisseld worden. Allemaal zaken die we graag mee nemen.”

Schepen van Onderwijs Isaura Calsyn (Groen) steunt de jongeren op sociale media, en dat zorgt ook voor wat kritiek. Sommigen vinden dat ze in haar functie spijbelaars niet mag steunen. “Ik steun vooral jongeren die opkomen voor hun mening”, reageert schepen Calsyn.