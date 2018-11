Kleuters dromen nu al: Kaatje (Tralalaatje) komt naar De Wegel Joeri Seymortier

06 november 2018

13u49 0 Eeklo De kleuters van basisschool De Wegen in Eeklo krijgen volgende week hoog bezoek: Kaatje van Ketnet!

Basisschool De Wegel in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo nam de voorbije weken deel aan de wedstrijd ‘Kaatje Kleutertournee’ van jongerenzender Ketnet. “De kleuters en hun juffen maakten een leuk filmpje om kleutervedette Kaatje naar hun school te krijgen”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “We hebben net het bericht gekregen dat De Wegel bij de winnaars hoort. Dat betekent dat Kaatje in hoogsteigen persoon naar De Wegel afzakt.”

Het bezoek staat gepland op vrijdag 16 november in de voormiddag. “Kaatje zal er de kleuters ontmoeten en samen met hen dansen. Iets waar de kinderen nu al heel erg naar uitkijken”, klinkt het nog bij de kleuterjuffen.