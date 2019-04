Kleine woningen in ‘visgraatstraatjes’ verbouwen tot appartementjes? Voortaan verboden in Eeklo Joeri Seymortier

19 april 2019

09u12 0 Eeklo De stad Eeklo gaat voortaan aanvragen weigeren die de kleine arbeiderswoningen in de kleine zogenaamde visgraatstraatjes willen ombouwen tot piepkleine appartementen.

De visgraatstraatjes zijn de straatjes die haaks op de N9 staan. Smalle straatjes met een grote dichtheid. Ook in andere smalle straatjes wil de stad een strenger woonbeleid. Het gaat om de Cocquytstraat, Collegestraat, Patersstraat, Kaaistraat, Zilverstraat, Prinsenhofstraat, Teirlinckstraat, Lijnendraaierstraat, Raamstraat en Garenstraat.

“We gaan daar vanaf nu voor bouwprojecten waarbij bestaande gezinswoningen behouden blijven en niet ingedeeld worden in meerdere wooneenheden”, zegt schepen Bob D’haeseleer (Groen). “We willen de woonkwaliteit daar op die manier verbeteren. De smalle straten aan de N9 werden vroeger bebouwd met arbeiderswoningen die voor één gezin geschikt waren. De laatste jaren werden een aantal huizen omgebouwd tot appartementsgebouwen. Op hoeken kunnen we dat eventueel nog toestaan, maar niet voor de kleine rijhuisjes. Goed inbreiden is hier het codewoord. We gaan de komende jaren een woningtypetoets ontwikkelen. Met dit instrument willen we de aanvragen op termijn objectief evalueren. Criteria als de omgeving, de omvang van het perceel en parkeermogelijkheden zullen bepalen of er een meergezinswoning kan toegelaten worden of niet. Een gelijkaardig systeem wordt al gebruikt in Gent en Kortrijk.”