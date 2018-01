Kleine 'visgraatbaantjes' worden fietsstraat FIETSERS TEGEN PASEN BAAS IN ZES STRATEN IN BINNENSTAD JOERI SEYMORTIER

23 januari 2018

02u46 0 Eeklo Eeklo wil tegen Pasen de eerste fietsstraten in de stad. Het gaat om zes zogenaamde kleine visgraatstraatjes, tussen de drukke N9 en de Zuidmoerstraat. In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang en mogen wagens niet inhalen. Er moeten later nog meer fietsstraten volgen in de binnenstad.

De zes eerste fietsstraten in Eeklo, worden de zogenaamde visgraatstraatjes tussen de N9 en de Zuidmoerstraat. Het gaat om de Cocquytstraat, Sterrestraat, Vlamingstraat, Collegestraat, Paterstraat en het Schuttershof. "De fietsstraten zullen ingevoerd worden op het moment dat de werken in de Paterstraat klaar zijn. We verwachten dat net voor Pasen", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Het is niet toevallig dat we de visgraatstraatjes als eerste straten willen omvormen tot fietsstraten. Het zijn straten die veel gebruikt worden door jonge fietsers die elke dag naar de scholen in de Zuidmoerstraat fietsen. En het zijn vandaag al smalle straatjes die zich perfect lenen om een fietsstraat te worden. Eigenlijk is het als autobestuurder nu al bijna onmogelijk om in die straatjes fietsers voorbij te steken. Maar haastige bestuurders doen het toch en dat maakt het daar net zo gevaarlijk. Door van die kleine smalle straatjes officieel een fietsstraat te maken, verplichten we bestuurders nu om altijd achter de fietsers te blijven."





Signalisatie

De verkeersborden die de fietsstraten moeten aanduiden, zijn ondertussen besteld. Ook al zal het niet bij borden alleen blijven. Er zal over de hele breedte van de straat ook signalisatie op de straat worden geschilderd, zodat bestuurders er echt niet naast kunnen kijken. "We willen met deze maatregel ook het fietsen in de stad verder promoten", zegt schepen De Waele. "Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop. In de fietsstraat zullen de bestuurders niet alleen verplicht worden om achter de fietser te blijven. We gaan de maximumsnelheid ook beperken tot dertig kilometer per uur. De visgraatstraatjes zijn korte straten en dus ideaal. Want je kan automobilisten niet kilometerslang verplichten om achter fietsers te blijven rijden. Ook al hopen we natuurlijk vooral dat de autobestuurders alternatieven zullen zoeken en gewoon de fietsstraten niet meer zullen gebruiken."





Paasvakantie

De zes eerste fietsstraten in Eeklo moeten er tegen de paasvakantie zijn, maar dat is voor Eeklo niet het einde van het verhaal. "We willen dit idee verder uitrollen en ook elders in onze stad nog fietsstraten inrichten", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Welke straten dat zullen zijn, moet nog bepaald worden. Maar we denken bijvoorbeeld aan het smalle Zilverstraatje of de straatjes rond de Melkerij. Deze en een pak andere maatregelen moeten er mee voor zorgen, dat Eeklo nog meer een fietsveilige stad wordt", zegt burgemeester Loete nog.