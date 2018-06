Klant steelt honderden euro's uit kassa 't Kabouterke 11 juni 2018

Een klant heeft zaterdagnacht heel wat geld gestolen uit de kassa van café 't Kabouterke op de Markt in Eeklo. Rond 2 uur kwam de man binnen voor een toiletbezoek. "Hij bestelde eerst een cola. Toen ik bezig was met andere klanten, heeft hij heel snel toegeslagen", zegt de uitbater van het café. "Op het moment zelf had ik niks gezien, het was ook heel druk. Plots was die man weg. Pas achteraf merkte ik dat alle briefjes van 50 en 20 euro uit de kassa verdwenen waren. Ik schat dat er zeker voor 500 euro weg is. Hij wist duidelijk in welk deel van de kassa hij moest zoeken, want het kleingeld bleef liggen. In die 25 jaar dat ik cafébaas ben, heb ik dat nog nooit meegemaakt. Je verwacht zoiets niet van klanten." Volgens de uitbater droeg de man een hoofddeksel en een bril. Het zou gaan om een kleine man van Vlaamse origine van rond de dertig jaar oud. Getuigen kunnen zich bij de politie melden via het nummer 09/376.46.46. (JEW)